У Ризі відкривається саміт Східного партнерства

В рамках саміту будуть визначені майбутні кроки співпраці Євросоюзу з країнами Східного партнерства. Також на саміті лідери ЄС та країн ініціативи оцінять попереднє виконання Угод про асоціацію з трьома країнами - Україною, Грузією і Молдовою, а також стан співпраці з Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю.

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Напередодні саміту президент Петро Порошенко повідомив, що ЄС виділить Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги, передає ТСН. Крім того, глава держави чекає від ЄС чіткого рішення про безвізовий режим з Україною - одночасно із завданнями, які Київ має виконати для відкриття кордонів. Інший важливий момент - підтвердження європейських перспектив України.

Найголовніше сподівання України на цьому саміті - лібералізація візового режиму. Відзначимо, що напередодні ризького форуму міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що головним результатом для української сторони має стати чіткий сигнал від ЄС про терміни отримання безвізового режиму, передає радіо "Свобода".

Минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про виконання Україною умов отримання безвізового режиму, в якому дала зрозуміти, що Україна не отримає бажаного на цьому саміті, оскільки ще не виконала всіх необхідних умов. Але Брюссель повідомив, що при виконанні всіх умов, Україна може отримати безвізовий режим з ЄС протягом 2016 року.

Підкреслимо, що цей саміт Східного партнерства стане першим після зустрічі у Вільнюсі в листопаді 2013 року, на якому тодішній президент України Віктор Янукович заявив про відтермінування Україною Угоди про асоціацію.

Ініціатива Східного партнерства – це програма, започаткована країнами ЄС 2009 року. Вона поширюється на 6 країн: Україну, Білорусь, Грузію, Молдову, Азербайджан та Вірменію. Мета програми – поглиблення співпраці з цими країнами в різних сферах, йдеться також про політичну асоціацію, зону вільної торгівлі, а також перспективи візової лібералізації.