Біля Ради - штовханина між міліцією та пікетувальниками (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники перешкоджають пожежникам загасити палаючі шини. Вони почали видирати з рук рятувальників пожежні рукави. Правоохоронці почали відтісняти агресивно налаштованих пікетувальників, внаслідок чого сталася штовханина.

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Активну участь у бійці беруть близько десятка учасників акції. Інші спостерігають і знімають все на мобільні телефони.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні біля Верховної Ради, на перехресті вулиць Шовковична та Грушевського, учасники акції, які вимагають ухвалити закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті, запалили автомобільні шини.

Шини горіли близько 30 секунд, після чого правоохоронці відтіснили пікетувальників та загасили шини вогнегасниками.

Через деякий час найбільш агресивні учасники акції протесту знову запалили шини, при цьому вони перешкоджають пожежникам гасити вогонь.

Наразі, на вимогу протестувальників, парламент розглядає законопроект про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті.