Чехія заблокувала ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС через пропаганду Росії - МЗС
Перший заступник міністра закордонних справ України Наталія Галібаренко пов'язує блокування в парламенті Чехії ратифікації Угоди про асоціацію України та ЄС із діями Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання журналістів під час Години запитань до уряду.
Читайте такожІспанія ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС
"Те, що стосується блокування чеськими комуністами Угоди про асоціацію, питання ратифікації в парламенті, то це треба не з нашого посольства питати. Це треба проводити прямі паралелі з тим, що робить Російська Федерація у Чехії. Це є наслідком інформаційної пропаганди, яку веде Російська Федерація, це є наслідком лобістської кампанії, яку веде Росія, в тому числі у Чехії та інших країнах східної Європи", - сказала перший заступник міністра.
Як повідомлялося, 20 травня у парламенті Чехії планували ратифікувати Угоду про асоціацію України та ЄС. Однак чеські комуністи ветували пропозицію щодо ратифікації, і дане питання навіть не розглянула нижня палата парламенту Чехії.
Разом з тим міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який саме перебував тоді в Чехії, висловив сподівання, що парламент Чехії на початку червня ратифікує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
"Не ті вже комуністи. Раніше вчиняли злочини, а тепер дрібні дурниці. Асоціацію ратифікують на початку червня. Більшість у чеському парламенті є", - підкреслив Клімкін.