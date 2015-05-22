Чехія заблокувала ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС через пропаганду Росії - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання журналістів під час Години запитань до уряду.

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"Те, що стосується блокування чеськими комуністами Угоди про асоціацію, питання ратифікації в парламенті, то це треба не з нашого посольства питати. Це треба проводити прямі паралелі з тим, що робить Російська Федерація у Чехії. Це є наслідком інформаційної пропаганди, яку веде Російська Федерація, це є наслідком лобістської кампанії, яку веде Росія, в тому числі у Чехії та інших країнах східної Європи", - сказала перший заступник міністра.

Як повідомлялося, 20 травня у парламенті Чехії планували ратифікувати Угоду про асоціацію України та ЄС. Однак чеські комуністи ветували пропозицію щодо ратифікації, і дане питання навіть не розглянула нижня палата парламенту Чехії.

Разом з тим міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який саме перебував тоді в Чехії, висловив сподівання, що парламент Чехії на початку червня ратифікує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

"Не ті вже комуністи. Раніше вчиняли злочини, а тепер дрібні дурниці. Асоціацію ратифікують на початку червня. Більшість у чеському парламенті є", - підкреслив Клімкін.