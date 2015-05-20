Нардеп звинувачує посла України в провал ратифікації Асоціації з ЄС у Чехії

Про це написала голова комітету Верховної ради у закордонних справах Ганна Гопко у Facebook, повідомляє Lb.ua.

"Парламент Чехії не ратифікував Угоду про асоціацію з Україною. Це — теж один з результатів роботи посла України в Чехії Бориса Зайчука. Пан (міністр закордонних справ Павло.— ред) Клімкін повинен набратися сміливості для серйозної люстрації і реформ дипслужби", — написала Гопко.

У той же час вона заявила, що парламентський Комітет у закордонних справах готовий сприяти поліпшенню умов праці дипломатів.

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20 травня чеські комуністи заблокували ратифікацію Угоди про асоціацію Україна — ЄС.

Нагадаємо, процес ратифікації завершили і направили до генерального секретаріату Ради ЄС ратифікаційні грамоти такі країни ЄС: Іспанія Болгарія, Великобританія, Угорщина, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Хорватія, Швеція та Естонія.