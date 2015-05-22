Учасники Ризького саміту закликали сторони конфлікту в Україні звільнити всіх заручників

Як передає кореспондент УНІАН, декларація була ухвалена сьогодні в Ризі за результатами дводенного саміту «Східного партнерства».

Автори документа заявляють про свою повну підтримку ОБСЄ та її зусиль у рамках Спеціальної моніторингової місії і Тристоронньої контактної групи.

Вони також запевнили, що будуть продовжувати підтримку всіх дипломатичних зусиль у «нормандському форматі», та оцінили внесок Білорусі у сприяння переговорам.

«Учасники саміту закликають всі сторони повністю співпрацювати з міжнародним розслідуванням і судочинством з метою притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за катастрофу літака МН-17», - йдеться у декларації.

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Окремо Євросоюз висловився на підтримку територіальної цілісності, незалежності і суверенітету усіх країн-партнерів. «Повне дотримання всіх принципів і зобов'язань, закріплених у Гельсинському заключному акті 1975 року і Паризькій хартії 1990 року всіма державами-учасницями ОБСЄ, а також повна повага принципів і положень Статуту ООН має вирішальне значення для нашого уявлення про вільну, демократичну, мирну та неподільну Європу", - наголошується в декларації.

Учасники саміту заявили, що «Східне партнерство» спрямоване на створення «єдиного простору колективної демократії, процвітання, стабільності та розширення співробітництва і не спрямовані проти кого-небудь».

«У цьому контексті учасники саміту висловлюють готовність допомогти відновити довіру у відносинах на нашому континенті», - підкреслили вони.