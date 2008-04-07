Ющенко прогнозує, що вже у вересні Україна отримає статус асоційованого члена ЄС

Президент Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що вже у вересні Україна отримає статус асоційованого члена Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на V Асамблеї Всесвітнього руху за демократію.

За словами Президента, у вересні планується підписати політичну частину нової Посиленої угоди між Україною та ЄС, де вперше буде зафіксовано асоційоване членство України в ЄС. Як відзначив В.ЮЩЕНКО, таку пропозицію сформулювала Франція і направила в офіс Єврокомісії, яка, в свою чергу, направила цей проект країн-членам ЄС. “Думаю, ми отримаємо чітку перспективу членства в ЄС, як декілька днів тому отримали чітку перспективу членства в НАТО», - сказав Президент, висловивши впевненість, що Україна буде повноправним членом як ЄС, так і НАТО.

«Для мене немає сумніву», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також відзначив, що друга частина Посиленої угоди між Україною та ЄС передбачатиме створення зони вільної торгівлі, і ці переговори сьогодні також тривають.

Водночас Президент вкотре наголосив, що для України залишаються важливими добросусідські відносини з Росією.