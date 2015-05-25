Восени Україну можуть обрати членом Ради Безпеки ООН - Сергєєв

Восени Україна може стати непостійним членом Ради Безпеки ООН. Про це заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв в інтерв’ю виданню "Главком".

"Принцип виборів до складу непостійних членів до Ради Безпеки базується на регіональному підході. В ООН є п’ять регіональних груп. Саме від цих груп за принципом ротації обираються члени Ради Безпеки ООН. Зараз від Центрально-Східної європейської групи, до якої належить Україна, у Радбезі ООН перебуває Литва. Цього року ми ідемо на вибори. У нас на цей час немає конкурентів у групі", - заявив він.

За його словами, для того, щоб бути обраною, Україні необхідно отримати підтримку 2/3 голосів (128 голосів), в залежності від кількості присутніх у залі засідань Генасамблеї ООН.

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"Але наша мета амбіційніша, ми хочемо заручитися більшою підтримкою, аніж 2/3 голосів. Більша підтримка дає більше ваги, більше легітимності. Незважаючи на те, що ми ідемо на вибори без конкуренції в групі, ми продовжуємо інтенсивно працювати з кожною делегацією, з кожною субрегіональною групою, з кожною регіональною групою для того, щоб зрозуміти їхні проблеми. Бо будучи в Раді Безпеки ми вимушені будемо думати не тільки про себе, а і про масу глобальних тем. Саме тому ми маємо розуміти проблему кожної країни і регіону", - додав Сергєєв.

Український посол наголосив, що Росія не зможе завадити Україні стати членом Радбезу, оскільки не має потрібних аргументів.

"Росія, звісно, може проводити якусь кулуарну роботу, когось переконувати нас не підтримати. Але не думаю, що це їм таки вдасться, їхній набір підтримки – це 11 країн, як ми бачили при ухваленні Резолюції минулого року (Резолюцію на підтримку України, ухвалену Генасамблеєю ООН 27 березня 2014 року, не підтримали 11 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве, – ред.)", - розповів він.

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На питання, чому для України так важливо стати членом Радбезу, український постпред відповів, що сам по собі статус нічого не змінює. Однак "будучи в середині Ради Безпеки легше об’єднувати людей довкола конкретних дій, конкретних проектів, конкретних вимог, що і як треба робити".