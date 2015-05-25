Блок Порошенко вдарився в популізм перед місцевими виборами - експерт

Про це сказав політолог Віктор Небоженко, коментуючи законопроект №2937.

«За останній рік Україна пережила чимало економічних потрясінь: це і збільшення тарифів, зростання цін на продукти, як наслідок - інфляція. Абсолютно логічно, що державі необхідно підтримати найбільш вразливі верстви населення та створити умови для соціальних виплат», - зазначив він.

«Але є одне велике «але». Справа в тому, що Україна зараз перебуває у міжнародному плані в ситуації переддефолта, і ми не можемо дозволити собі одночасно оголосити, що через фінансові труднощі не в змозі повернути борги іноземним кредиторам і одночасно підвищувати виплати населенню. Захід нам не повірить: або у вас немає грошей, або ви займаєтеся популізмом», - сказав експерт.

На думку Небоженка, внесення до парламенту законопроекту, яким пропонується провести індексацію доходів громадян, зроблено з однією єдиною метою.

«Автори законопроекту чітко знають, що ініціатива не отримає більшості голосів, але на руках завжди буде тема для розповіді про те, як ми хотіли покращити життя народу, але нам не дозволили опоненти», - підкреслив він.

«У підсумку отримуємо чистий популізм, який нічим не відрізняється від аналогічних пропозицій «Радикальної партії Ляшка» або ще більш відвертого популізму «Опозиційного блоку», - додав політолог.

«Але якщо ці двоє спочатку вибрали жорстку критику по відношенню до влади і голий популізм, то нинішню риторику БПП я можу пояснити виключно заграванням з основним електоратом, який повинен відповісти вдячністю – проголосувати на місцевих виборах за цей блок», - сказав він.

Крім того, коментуючи прийнятий нещодавно парламентом закон, який дозволяє уряду тимчасово не сплачувати зовнішні борги приватним кредиторам, Віктор Небоженко сказав: «Так ми показуємо і Заходу, і нашим громадянам, настільки важка економічна ситуація в країні, і те, що ми не можемо розкидатися грошима. Тільки Янукович примудрився за 3 роки позичити 40 млрд доларів», - сказав він.

«Проте в політичному плані ми бачимо, що як тільки в нашій країні виникають серйозні проблеми, БПП дистанціюється, ніби в усьому винен тільки уряд», - зазначив експерт.

Тому, за його словами, політичній силі президента потрібно вирішити: або всі ключові сили коаліції переживають тимчасові труднощі разом, або ж йдуть окремо.