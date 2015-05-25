Обрання Дуди президентом Польщі може обіцяти Україні проблеми з питанням УПА - Дещиця

Таку думку висловив Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє «Апостроф».

"Я думаю, що Анджей Дуда розуміє ситуацію в Україні. Про це він неодноразово говорив у своїх публічних висловлюваннях під час виборчої кампанії, а також під час телевізійних дебатів. Дуда висловлювався за європейську інтеграцію України, за членство України в Євросоюзі. Так що я думаю, що підтримка з боку новообраного президента Польщі буде такою ж (як зараз.— ред.), а, можливо, і більш активною. Але слід враховувати, що Анджей Дуда є представником традиційного та консервативного політичного середовища. Тому питання історичних протиріч будуть на порядку денному наших відносин. Сподіваюся, що вони не будуть їх затьмарювати, але польська сторона стане піднімати їх більш активно, ніж це було раніше. Це, зокрема, стосується воїнів УПА", — вважає дипломат.

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Разом з тим, на думку Дещиці, Польща може підтримувати Україну шляхом надання гуманітарної і військової допомоги, створення об'єднаної литовсько-польсько-української бригади для стажування українських військових за стандартами НАТО, допомоги в проведенні реформ, а також фінансуючи модернізацію інфраструктури на українсько-польському кордоні, а також політично підтримуючи Україну в ЄС і НАТО. Мова, зокрема, йде про продовження санкцій щодо Росії і визнання підтримки територіальної цілісності нашої країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опозиційний кандидат Анджей Дуда виграв президентські вибори у Польщі, набравши 51,55% голосів. Діючий президент Польщі Броніслав Коморовський набрав 48,45% голосів.