В СБУ пророкують великі тюремні терміни затриманим російським військовим

Про це заявив керівник центру визволення полонених при СБУ Юрій Тандит, повідомляє 112.ua.

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"Це справжні військові російського спецназу, представники ГРУ. Вони зайшли до нас в Україну за легендою. Однозначно, це особливі полонені, які були на чужій території, на території України, і вони порушували закон. Зараз ними займається вище керівництво держави, і, думаю, що Україна зробить все, щоб цих людей ефективно обміняли, якщо буде прийнято таке рішення. Якщо вони будуть під судом, то фактично їм будуть давати дуже великі терміни. Я думаю, що ми зробимо все, щоб про них знали докладно, це доказ того, що вони не загубилися. Коли нам говорять про те, що там є добровольці з одного боку, з іншого - якщо потрапляють кадрові військові, то нам кажуть, що ці люди заблукали", - сказав Тандит.

За його словами, в цьому випадку факт присутності російських військових на Донбасі не підлягає сумніву.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.