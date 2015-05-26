Яценюк висунув Порошенку умову паритету щодо кадрових перестановок в Кабміні
16:16, 26 травня 2015Політика
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В команді Арсенія Яценюка не виключають кадрових перестановок в уряді, але висувають умову паритету - повинні звільнятися ставленики як прем'єра, так і президента Петра Порошенка.
Порошенко повинен відкликати своїх ставлеників, Яценюк - своїх / прес-служби президента
Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на джерело у фракції "Народний фронт" у Верховній Раді України.
"Порошенко відкликає когось із своїх ставлеників в уряді, а ми — когось із своїх", - описав він можливі перестановки.
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Нагадаємо, раніше чутки про те, що в уряді плануються «капітальні» кадрові зміни, ходили вже давно.
На початку весни «перепланування» в Кабміні навіть анонсував глава фракції Блок Петра Порошенка Юрій Луценко, уточнивши, що станеться це лише після узгодження питання між прем'єром, президентом і коаліцією.
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