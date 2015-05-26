Порошенко: В умовах демократії суддівська та депутатська недоторканність Україні не потрібна

Президент України Петро Порошенко взяв участь у роботі форуму Європейської Бізнес Асоціації «Президент і бізнес: відвертий діалог».Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент поінформував представників вітчизняного та іноземного бізнес-середовища про практичні кроки щодо імплементації реформ, які спрямовані на оновлення країни в рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

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Одними з найважливіших президент назвав кроки, спрямовані на боротьбу з корупцією – ухвалення пакету антикорупційних законів, обрання за прозорою процедурою голови Національного антикорупційного бюро, створення Національного агентства з питань запобігання корупції, що має запрацювати до осені.

Наступним не менш важливим кроком, на переконання Президента, є реалізація судової реформи. Реальним кроком, який поверне довіру пересічних громадян та бізнесу до суддівської гілки влади, стане запровадження відкритого відбору суддів, очищення системи від нечесних суддів, скасування їх недоторканності. «Маємо замінити значну частину суддівського корпусу і зробити покарання невідворотним. В умовах демократії суддівська і депутатська недоторканість нам не потрібна», – наголосив Порошенко.

Глава держави висловив сподівання, що вже найближчим часом Вища рада юстиції проведе своє засідання і ухвалить відповідні рішення.

Президент також заявив про невідворотність «викорінення старих схем наживи» у податковій сфері. «20 років влада годувалася від податкових ям. Всі про це знали і всі казали, що нічого з цим не можна зробити. Я впевнений – можна. І це буде продемонстровано», – сказав Порошенко.

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Кадрові зміни можуть відбутися і у Митній службі, інших органах різних рівнів у разі неналежного виконання службових обов'язків їх керівниками та зловживання службовим становищем, підкреслив Президент.

Глава держави також позитивно оцінив роботу Національного банку України щодо стабілізації ситуації у фінансовому секторі. За його словами, НБУ нині проводить ефективну роботу з очищення банківської сфери та здійснює перші кроки з забезпечення прозорого розвитку фінансового сектору задля залучення у вітчизняну економіку довгострокових кредитних ресурсів, підкреслюється в повідомленні.