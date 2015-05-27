Депутат: Уряд продовжує тримати в тіні більше 50% економіки

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Крім того, на думку політика є ще також і інша сторона медалі в питанні тарифів - субсидії.

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"Уряд продовжує тримати в тіні більше 50% економіки. Але субсидію надає не лише тим, хто їх потребує, а й тим 50% громадян, які приховують свої реальні доходи", - вважає депутат.

За словами Балоги в результаті цього, власники іномарок і елітних квадратних метрів, включаючи урядовців і тих, кого вони обслуговують, стають ще багатшими, бо теж мають право на субсидію. А прості люди - ще біднішими.

«В цьому і є елемент несправедливості тарифів на енергоносії. Саме тому тарифи та інші похідні речі дуже скоро поховають цих урядовців. Але це - їхній власний вибір, якщо вони теж вважають, що людей можна обманювати», - підсумував Віктор Балога.