Станік каже, що вона поставила великий знак питання

Сюзанна СТАНІК не виключає можливості звернення народних депутатів до Конституційного Суду з приводу конституційності указу Президента від 3 квітня, яким він скасував указ свого попередника (Леоніда КУЧМИ) про призначення її на посаду судді КС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

За словами С.СТАНІК, наразі вона не вважає себе суб’єктом звернення, а тому не виключає, що будь-хто з народних депутатів може звернутися до КСУ з приводу Указу Президента щодо її звільнення.

«Я не виключаю такого», - сказала С.СТАНІК.

На уточнююче запитання, чи мала вона вже якісь розмови з цього приводу з якимось із депутатів, С.СТАНІК відповіла: «Ні з ким ніяких переговорів я не веду і нічого не ініціюю».

Водночас коментуючи своє рішення про тимчасове відкликання підписів під рішеннями КС, С.СТАНІК зазначила: «Питання не стоїть в тому, поновлять мене, не поновлять (на посаді судді КС – УНІАН). Просто КС повинні поважати в країні». При цьому С.СТАНІК зазначила, що вона «тимчасово відкликала (свій підпис – УНІАН) на період вирішення питання щодо відповідності указу Президента Конституції України і законам України».

Щодо легітимності (у зв’язку з відкликанням підпису) раніше прийнятих рішень КС, де кворум становив 10 суддів, до складу яких входила і вона, С.СТАНІК відповіла: «В даному випадку стоїть великий знак питання». В контексті останньої своєї тези С.СТАНІК нагадала, що «у 2004-2005 роках кворум (суддів КСУ – УНІАН) був дуже обмежений, і КС працював у виключно напруженому графіку, і ми весь час очікували, коли КС буде наповнений».

Довідка УНІАН. 1 травня 2007 року Президент В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК із посади судді КС у зв`язку з порушенням присяги.

Разом із тим 25 березня 2008 року Верховний суд України поновив С.СТАНІК на посаді судді КС. У свою чергу Президент, відповідно до цього рішення ВСУ, 2 квітня поновив С.СТАНІК на посаді судді КС.

Уже 3 квітня В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 «Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України». Як йдеться в документі, С.СТАНІК звільнено "у зв`язку з порушенням процедури вступу на посаду судді Конституційного Суду України".

Сьогодні, 7 квітня, С.СТАНІК заявила, що тимчасово відкликає всі свої підписи під документами КС із 22 квітня 2004 року до 3 квітня 2008 року.