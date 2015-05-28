Депутат: Більшість вимог, які виставляє ЄС – це передвиборчі обіцянки влади, які не виконано

Що цікаво, більшість вимог, які виставляє ЄС – це передвиборчі обіцянки нинішньої влади. В тому числі партій, які представляють парламентську більшість. Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

«Іншими словами, є коаліція в більше, ніж 300 голосів, а совісті немає. Ні передвиборчі програми п’яти фракцій більшості, ні Коаліційна угода не виконується. До цього їх примушує Євросоюз. Але, найголовніше, що йдеться не про політичну відповідальність, а про порятунок країни, як би пафосно це не звучало», - зазначив політик.

Народний депутат не розуміє чому Євросоюз має нагадувати цій владі, що потрібна реформа державної служби і дерегуляція.

«Чому західні експерти мають говорити цим дармоїдам про такі примітивні речі, як те, що людям треба допомогти поставити твердопаливні котли, бо такі тарифи на газ вони не потягнуть? Як би смішно не звучало останнє, але це є одним із пунктів меморандуму між Україною і ЄС щодо отримання 1,8 мільярда фінансової допомоги», - вважає Віктор Балога.

На його думку ситуація настільки дика, що важко навіть підібрати коректні слова.

«Це те ж саме, якби хворому, який може не одужати, лікарі платили кошти за кожен прийом ліків. Бо за безкоштовно він це робити не буде, хоч і розуміє, що може не вижити. Мені соромно за свою країну, якою керує така влада, і я не знаю, чим наш народ завинив, що ними керують такі політики», - підсумував лідер Єдиного Центру.