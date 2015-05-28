Яценюк запропонував Путіну захистити спочатку своє населення

«Радикальний російський націоналізм, який продається Володимиром Путіним, знайшов там (в Росії - ред) покупця. І треба, щоб весь світ працював над тим, щоби пробити цю блокаду», - вважає Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. Про це він сказав у четвер, 28 травня, під час Восьмого Київського Безпекового Форуму «Цінності - шлях до безпеки».

Це складний шлях трансформації від диктаторської держави до демократії, зазначив Глава Уряду: «Росія йшла цим шляхом до певного періоду часу, але в один далеко не прекрасний момент вона повернулася знову в ту точку, з якої починала».

«І тут треба, щоб весь світ працював над тим, щоби пробити цю блокаду. Росія знову стала ізольована країна. Російське населення знаходиться в ізоляції. Ідея про те, що Росія – імперія, продається в Росії. А ідея про те, що Росія – це країна, яка потерпає від економічних, соціальних, політичних збитків, що Росія – відстала країна, замінюється російською націонал-патріотичною риторикою, для того щоби прибрати увагу від жахливих російських проблем. В цьому магазині продають гасла про необхідність відновити імперію, про те, що все наше, и мм будемо захищати всіх. Захистіть спочатку своє населення всередині країни, Володимир Володимирович», - підкреслив Арсеній Яценюк.