Держдеп пообіцяв Росії дорогу "ціну" за нові захоплені території на Донбасі
Спроби Росії та бойовиків щодо захоплення додаткових територій на сході України призведуть до зростання ціни, яку доведеться Росії заплатити за свої агресивні дії.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вашингтоні заявила представник Державного департаменту США Марі Гарф. (Трансляція брифінгу відбувалась на сайті Держдепартаменту США - УНІАН).
"Будь-яка нова атака або агресивні дії зі сторони спільних сил Росії та сепаратистів є неприйнятними та суперечать Мінським угодам. Росія несе пряму відповідальність, щоб запобігти здійсненню цієї атаки та за впровадження режиму припинення вогню. Будь-які спроби захоплення додаткової території обійдуться дорогою ціною", - наголосила Гарф.
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Як зазначила представник Держдепартаменту, у США стурбовані повідомленнями про спільні скоординовані дії Росії та бойовиків щодо здійснених вночі атак проти українських сил неподалік Донецька, Пісків, Луганську та Мар'їнки.