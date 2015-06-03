Держдеп пообіцяв Росії дорогу "ціну" за нові захоплені території на Донбасі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вашингтоні заявила представник Державного департаменту США Марі Гарф. (Трансляція брифінгу відбувалась на сайті Держдепартаменту США - УНІАН).

"Будь-яка нова атака або агресивні дії зі сторони спільних сил Росії та сепаратистів є неприйнятними та суперечать Мінським угодам. Росія несе пряму відповідальність, щоб запобігти здійсненню цієї атаки та за впровадження режиму припинення вогню. Будь-які спроби захоплення додаткової території обійдуться дорогою ціною", - наголосила Гарф.

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Як зазначила представник Держдепартаменту, у США стурбовані повідомленнями про спільні скоординовані дії Росії та бойовиків щодо здійснених вночі атак проти українських сил неподалік Донецька, Пісків, Луганську та Мар'їнки.