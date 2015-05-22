Держдеп США заявив про 2 мільйони переселенців в Україні через бої на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник управління Державного департаменту США з питань населення, міграції та біженців Саймон Геншо на брифінгу в Києві.

«Я провів ряд зустрічей, які допомогли дізнатися чимало важливого, щоб дізнатися про ті проблеми, які стоять перед українцями і вплив на яких справляє і окупація Криму, і російська агресія та війна на сході», – сказав він.

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«Приблизно 2 млн українців змушені були залишити місця проживання, 5 млн потребують допомоги. Майже 7 тисяч загинули», - наголосив Геншо.

«Ця ситуація викликала масивну руйнацію будівель, включно з лікарнями, багато є проблем з постачанням води, і дуже багато людей мають проблеми із задоволенням своїх найперших потреб, тому українці якнайбільше шукають притулку деінде», - зауважив представник Держдепу США.