Міклош: "Люди завжди хочуть швидких результатів, але реформи не бувають моментальними"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав колишній словацький віце-прем'єр і реформатор Іван Міклош.

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"З іншого боку, у вас є перевага - за ці роки накопичився досвід інших країн з перехідною економікою, який ви можете використовувати. Хороший приклад для України - Польща, Словаччина, країни Балтії та Грузія. І головний урок цих країн - реформи повинні бути комплексними і заснованими на трьох принципах: лібералізації, дерегуляції та приватизації", - сказав словацький рефоратор.

Іван Міклош зазначив, що в історії словацьких реформ було три корисних для України уроки - лідерство, комунікація та відповідальність. Насамперед влада країни повинна мати волю і мужність проводити реформи. "У будь-якій країні людям не подобаються зміни. Вони їх бояться, і це природно. Тому лідерам важливо бути впевненими: те, що вони роблять, корисно для країни, хоча і болісно для багатьох", - підкреслив він, додавши, що відповідальність за реформи означає, що країна проводить реформи не тому, що її до цього підштовхує МВФ чи ЄС, а тому, що сама розуміє, як вони їй необхідні. Все це повинно супроводжуватися комунікаціями, щоб люди розуміли, що відбувається", - сказав словацький політик.

Повний текст інтерв'ю Івана Міклоша читайте у випуску журналу "Новое время" 5 червня.