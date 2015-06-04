Порошенко виступає в парламенті зі щорічним посланням

Президент Петро Порошенко розпочав свій виступ у парламенті України. Глава держави щороку виступає перед народними обранцями з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни.

Крім того, в п'ятницю, 5 червня, Порошенко проведе велику прес-конференцію присвячену щорічному посланню до Верховної Ради.

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Нагадаємо, попередня велика прес-конференція Порошенко, присвячена підсумкам 2014 року, пройшла 29 грудня 2014 року у приміщенні "Мистецького Арсеналу" в Києві. Раніше президент проводив велику прес-конферецию 25 вересня минулого року.