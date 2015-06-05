У Раді просять Порошенка швидше переобрати Уповноваженого з прав людини

Він звернув увагу Глави держави на те, що впродовж року діяльності нової влади на посаді Уповноваженого Верховної Ради із прав людини залишається Валерія Лутковська.

«Це людина, яка тісно пов‘язана із «режимом Януковича» і поставлена ним. Правляча на той момент Партія регіонів і їх сателіти комуністи із притаманною їм зневагою до принципу верховенства права і демократичних процедур проштовхнули рішення про її призначення через Верховну Раду України. Це було складовим елементом узурпації влади режимом Януковича», - наголошує Віктор Балога.

Балога підкреслив, що Лутковську у квітні 2012-го року протягнули на цю посаду із численними порушеннями: через відсутність досвіду правозахисної діяльності її кандидатуру двічі не підтримував профільний комітет і тому парламент не мав права взагалі розглядати її кандидатуру, в її декларації були неправдиві данні про фінансові доходи, процедура голосування пройшла на безальтернативній основі з грубими порушеннями Закону України Про регламент Верховної Ради України. Навіть присяга Уповноваженого була оголошена В. Лутковською у незаконний спосіб.

«Вже через два місяці після такого свавілля Парламентська асамблея ОБСЄ у своїй резолюції - Монакській декларації закликала українську владу: «Забезпечити знаходження на цій посаді особи, яка має відповідний досвід в сфері захисту прав людини»,- зазначає депутат.

Також політик наголосив, що чисельні претензії щодо діяльності омбудсмена висуває і громадський сектор.

«До мене звернулися представники жіночих організацій, спілки солдатських матерів. Вони переконані, що В.Лутковська не зробила нічого для захисту учасників Революції Гідності. Сотні, тисячі кривавих порушень не лише були свідомо проігноровані нею, але й вибілювались на догоду тодішній владі. І це не випадково, оскільки, будучи поставленою на посаду у незаконний спосіб, Лутковська не могла відповідати головній вимозі до інституцій з прав людини – бути незалежною від влади у своїй діяльності», - розповів Балога.

Він переконаний, що доля кожного українця не повинна залежати від людини, яка не відповідає базовим критеріям діяльності омбудсмена і брутальним чином призначена злочинним режимом Януковича та продовжує діяти лише на догоду політичній кон’юнктурі.

«Відновлення верховенства права, а, отже, і довіри до Президента та Верховної Ради України можливо лише шляхом усунення порушень українського законодавства і міжнародних принципів, які мали місце під час призначення В. Лутковської. Потрібне проведення нових виборів на посаду Уповноваженого з прав людини, в яких зможуть взяти участь на альтернативній основі гідні правозахисники. Це стане єдиною чесною відповіддю на заклик до справедливості, що пролунав з Майдану», - йдеться у зверненні.