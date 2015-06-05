Порошенко дає прес-конференцію за підсумками першого року президентства

Сьогодні прес-конференція, на відміну від минулорічної, яка проходила в Мистецькому арсеналі, стартувала в будівлі Адміністрації президента на Банковій у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня президент виступив у Верховній Раді з щорічним посланням до парламенту.

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Під час виступу у Верховній Раді Петро Порошенко підкреслив необхідність прискорення реформ, зокрема, кардинальних змін у судовій системі, а також в органах прокуратури та МВС.