Порошенко дає прес-конференцію за підсумками першого року президентства
11:56, 05 червня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить велику прес-конференцію за підсумками свого першого року на посаді голови держави.
Порошенко підводить підсумки року / twitter.com/poroshenko
Сьогодні прес-конференція, на відміну від минулорічної, яка проходила в Мистецькому арсеналі, стартувала в будівлі Адміністрації президента на Банковій у Києві.
Як повідомляв УНІАН, 4 червня президент виступив у Верховній Раді з щорічним посланням до парламенту.
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Під час виступу у Верховній Раді Петро Порошенко підкреслив необхідність прискорення реформ, зокрема, кардинальних змін у судовій системі, а також в органах прокуратури та МВС.
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