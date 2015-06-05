Порошенко про дострокові парламентські вибори: "Не дочекаєтеся"

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції.

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"Не дочекаєтесь. Бо країна сьогодні має проєвропейську коаліцію, конституційну. Я впевнений у тому, що це дає нам можливість і відповідальність провести конституційні зміни, які чекає країна, в тому числі децентралізацію, в тому числі недоторканність, судову реформу та інші… Я думаю, що народ свою справу зробив, перезавантаження відбулося", - сказав він.

Раніше сьогодні Порошенко заявляв, що не бачить необхідності зараз змінювати прем'єр-міністра і пояснив, що його вчорашня заява про можливі зміни в уряді восени жодним чином не була спрямована проти когось персонально.