Засідання Радбезу ООН щодо загострення ситуації на Донбасі (відео)

У Нью-Йорку сьогодні, 5 червня, пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо атаки бойовиків на українських військових поблизу міста Мар’їнка Донецької області.

Непостійний член Ради безпеки Литва закликала провести засідання після ускладнення ситуації на Донбасі, зокрема під Мар’їнкою. Читайте такожПорошенко заявляє, що в ООН вивчать можливості використання миротворців на Донбасі Як повідомляв УНІАН, зранку 3 червня поблизу села Мар’їнка на Донеччині російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли у наступ.

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