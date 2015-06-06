Глава Меджлісу: Путін готується до жорстких переговорів по Криму

Про це в інтерв'ю виданню Апостроф заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров.

"Абсолютно впевнений в тому, що і Путін, і його найближче оточення готуються до найжорстокіших переговорів по Криму, вони не виключають можливість свого відходу з півострова, але так, щоб це не виглядало для них поразкою. Вони будуть намагатися зберегти обличчя», - зазначив Чубаров.

За словами нардепа, керівництво Росії насичує Крим сучасною зброєю, якою будуть загрожувати практично всій південній частині НАТО: Туреччині, Румунії, Болгарії. «Я не експерт у сфері озброєнь, але якщо спиратися на ті характеристики, які дають військові експерти, то Росія сьогодні своєю зброєю представляє реальну загрозу для перерахованих країн, які тепер змушені посилювати свою обороноздатність», - заявив Чубаров.

Читайте такожОкупанти вирішили, що "агент впливу США" Чубаров "не має права" бути лідером кримських татарКоментуючи заборону в'їжджати на територію Криму глава Меджлісу порівняв його з вигнанням, яке схоже на те, що відбувалося 50 років тому.

«Я в своїй державі, я тут працюю, але важко пояснити тим, хто не переживав подібного, як це — коли ти не можеш поїхати до себе додому, не можеш бути з рідними, близькими. Але тисне і інше, і воно болючіше, — ти усвідомлюєш, що це вже було з твоїми батьками, близькими, і ти повторюєш їх долю. Ми тільки почали усвідомлювати, що відродилися і оживаємо, з'явилися діти, онуки, які говорять кримськотатарською, пішли до школи, з'явилися мечеті, багато страхів у росіян і українців в Криму, чиї голови стільки років забивали радянською пропагандою, зникли... І ось знову повернулися ті, хто був 50 років тому, і діють такими ж брудними методами», - зазначив він в інтерв'ю.

Раніше УНІАН повідомляв, що слідчий відділ управління ФСБ по окупованих Республіці Крим та Севастополю порушив кримінальну справу проти голови кримськотатарського меджлісу Рефата Чубарова.