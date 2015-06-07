В ОБСЄ пояснили відставку спецпредставника організації в Україні - ЗМІ

Представник ОБСЄ в Контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Хайді Тальявіні, про відставку якої ЗМІ оголосили 6 червня, швидше за все проведе заплановані на 16 та 23 червня зустрічі групи.

Про це заявило ТАСС джерело в Організації з безпеки і співпраці в Європі.

"Зараз призначені дві зустрічі на 16 і 23 червня, я думаю, вона їх проведе", - сказав він.

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За його словами, рішення про відхід з поста представника ОБСЄ було прийнято через емоційні причини.

"Вона не перший раз ставила питання, переговори важкі, кінця і краю їм не видно, людина морально і фізично втомилася, - сказав співрозмовник ТАСС. - Втомилася вона емоційно".

Він також зазначив, що для секретаріату ОБСЄ крок Тальявіні не став несподіванкою, і пошук кандидата на її посаду вже почався.