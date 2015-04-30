Фірташ: Ми добилися, чого хотіли - Порошенко став президентом, Кличко - мером
Бізнесмен Дмитро Фірташ заявив, що зустрічався у Відні з президентом Петром Порошенком і мером Києва Віталієм Кличком, але відмовився розкрити суду деталі зустрічі.
Як повідомляє INSIDER, про це Фірташ заявив на засіданні суду у Відні.
На запитання суду "Чи була у вас зустріч у Відні з Порошенком і Кличком?" Він відповів "Так".
"Я підписав конфіденційні зобов'язання", - сказав Фірташ і підтвердив відмову відповідати суду на питання про цю зустріч.
"Можу сказати, що ми добилися, чого хотіли. Порошенко став президентом, Кличко - мером", - додав він.
За словами Фірташа, після втечі Януковича утворилася ніша у владі, і американці підтримували силу Тимошенко, Яценюка і Турчинова.
Напередодні президентських виборів політики уклали так звані "віденські угоди". За словами людини в оточенні президента, яка була присутня на зустрічі, Порошенко, Кличко, Фірташ і Льовочкін 28 годин обговорювали умови підтримки Віталієм Кличком майбутнього президента.
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У підсумку вони домовилися, що на парламентські вибори партії будуть формувати список по квоті 50/50. Хоча спочатку група Льовочкіна-Фірташа хотіла отримати свою третину в цьому списку.
Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань (ФБР), поміщений у слідчий ізолятор і звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави в 125 млн. євро.
Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року. Напочатку квітня в США йому пред'явили обвинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.
30 квітня у Відні почалося судове засідання, на якому буде вирішено, чи видасть Австрія Сполученим Штатам Фірташа.