Фірташ: Ми добилися, чого хотіли - Порошенко став президентом, Кличко - мером

Як повідомляє INSIDER, про це Фірташ заявив на засіданні суду у Відні.

На запитання суду "Чи була у вас зустріч у Відні з Порошенком і Кличком?" Він відповів "Так".

"Я підписав конфіденційні зобов'язання", - сказав Фірташ і підтвердив відмову відповідати суду на питання про цю зустріч.

"Можу сказати, що ми добилися, чого хотіли. Порошенко став президентом, Кличко - мером", - додав він.

За словами Фірташа, після втечі Януковича утворилася ніша у владі, і американці підтримували силу Тимошенко, Яценюка і Турчинова.

Напередодні президентських виборів політики уклали так звані "віденські угоди". За словами людини в оточенні президента, яка була присутня на зустрічі, Порошенко, Кличко, Фірташ і Льовочкін 28 годин обговорювали умови підтримки Віталієм Кличком майбутнього президента.

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У підсумку вони домовилися, що на парламентські вибори партії будуть формувати список по квоті 50/50. Хоча спочатку група Льовочкіна-Фірташа хотіла отримати свою третину в цьому списку.

Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань (ФБР), поміщений у слідчий ізолятор і звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави в 125 млн. євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року. Напочатку квітня в США йому пред'явили обвинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня у Відні почалося судове засідання, на якому буде вирішено, чи видасть Австрія Сполученим Штатам Фірташа.