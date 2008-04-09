Авторові фрази «Вечно у нас в России стоит не то, что нужно» виповнюється 70 років

У середу, 9 квітня, виповнюється 70 років послові Росії в Україні і екс-прем`єрові РФ Віктору Черномирдіну. Свій день народження сьогодні іменинник відзначатиме в будинку уряду Російської Федерації в Москві, пише газета "Сегодня". За словами прес-секретаря посла Олега Гришина, подарунки від українських політиків Черномирдін зможе прийняти тільки через тиждень, коли повернеться до України. Прийом у Києві з нагоди дня народження Черномирдіна відбудеться 16 квітня, в Софійському залі готелю "Прем`єр Палас". Вітати іменинника будуть глава Партії регіонів Віктор Янукович, листівку направить перший президент України Леонід Кравчук, подарунки послові готує і митрополит Володимир, глава УПЦ МП. А ось екс-президент України Леонід Кучма сьогодні особисто вирушає до Москви з подарунком — картиною одного з українських художників.

Віктор Черномирдін, крім політичної діяльності, відомий і своїми численими "крилатими фразами". Видання нагадує найбільш яскраві вислови політика. "Хотели как лучше, а получилось как всегда". "У кого руки чешутся — чешите в другом месте!" "Правительство — это не тот орган, где, как говорится, можно одним только языком". "Секс — это тоже форма движения". "Вам здесь не тут!" "В харизме надо родиться". "Вечно у нас в России стоит не то, что нужно". "Аппетит приходит во время беды". "Много денег y народа в чулках или носках". "Произносить слова мы научились. Теперь бы научиться считать деньги". "У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный". "У нас ещё есть люди, которые очень плохо живут. Мы это видим, ездим, слышим, читаем". "Учителя и врачи хотят есть практически каждый день!" "Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?" "Я не сторонник сегодня влезать с распростертыми объятиями". "Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче". "Курс у нас один — правильный!" "Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?"