Верховна Рада узяла тайм-аут для консультацій

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 10.35 для проведення консультацій щодо створення комісії стосовно внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, перерва оголошена на вимогу двох фракцій для проведення консультацій щодо розгляду проекту постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії щодо напрацювання змін до Конституції.

Водночас А.ЯЦЕНЮК не уточнив, на вимогу яких саме фракцій оголошується перерва.

Перед оголошенням перерви перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що його політична сила наполягає на розгляді саме сьогодні відповідного проекту постанови.

Він наголосив, що Регламентний комітет ВР розгляне цей проект постанови у короткий термін для того, щоб він був внесений до сесійної зали.

Депутат також нагадав, що не фракція Партії регіонів ініціювала розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Конституції.