Парламент проголосував плани на найближчі два тижні

Верховна Рада України вирішила працювати у пленарному режимі до 31 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосувало 289 із 391 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Майже у повному складі голосували фракції Партії регіонів, СПУ та КПУ.

Водночас за це рішення проголосували лише двоє народних депутатів із фракції БЮТ і 48 - з фракції «Наша Україна».

Голова ВР Олександр МОРОЗ зазначив, що даною постановою продовжено роботу ВР в пленарному режимі «як мінімум до 31 липня». За його словами, наступного тижня парламент працюватиме в пленарному режимі щодня, крім середи, 26 липня, оскільки у цей день народні депутати працюватимуть у комітетах та фракціях ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.МОРОЗ зареєстрував проект постанови, яким пропонувалось продовжити сесію ВР до 28 липня. Згідно з документом, тижні з 17 по 21, а також з 24 по 28 липня будуть пленарними, при цьому 19 липня планувалося провести парламентські слухання з питань бюджетної політики на 2007 р.