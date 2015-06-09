Уряд створив комісію з ліквідації наслідків пожежі на нафтобазі під Києвом

Комісію очолив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, повідомив Кириленко у Twitter.

"КМУ створив Урядову комісію, очолив голова ДСНС - Чечоткін. З резервного фонду будуть виділені додаткові кошти на ліквідацію та постраждалим", - написав Кириленко.

У Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ поінформували, що уряд доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі невідкладно виділити кошти з резервного фонду держбюджету на ліквідацію пожежі на Київщині та допомогу сім'ям загиблих і потерпілим.

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі отримало доручення невідкладно виділити кошти з резервного фонду державного бюджету для усіх необхідних заходів, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації, а також для надання допомоги сім'ям загиблих і потерпілим», - повідомив Кириленко за результатами екстреного засідання уряду.

Віце-прем’єр-міністр повідомив, що до складу урядової комісії увійшли всі профільні міністерства.

Відповідно до урядового рішення, голові урядової комісії надано право вносити у разі потреби зміни до її складу, залучати до роботи урядової комісії в установленому порядку працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також одержувати необхідні документи і матеріали.

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Кириленко наголосив, що ситуацію контролюють всі гілки влади, здійснюється комплексний моніторинг: техногенний та екологічний, а також усіх аспектів, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації.

«Ситуація контрольована, з самого початку цієї події на місці перебувають представники уряду - міністр внутрішніх справ, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій, місце надзвичайної ситуації відвідав також секретар Ради національної безпеки України», - зазначив Кириленко.

За його словами, відповідно до урядового рішення, також надано доручення з’ясувати причини надзвичайної ситуації та у триденний термін після її ліквідації доповісти Кабміну.

У свою чергу Чечоткін запевнив, що «надзвичайна ситуація у районі пожежі цілком контрольована», підрозділи ДСНС здійснили розвідку на території нафтобази і приступили до гасіння пожежі. За його словами, до ліквідації пожежі були залучені підрозділи Житомирської, Черкаської і Кіровоградської областей. «На цей час у готовності знаходиться 4 пожежних потяги - 2 у Василькові, 2 у Києві, але необхідності їх залучати немає. Тобто ситуація – під повним контролем. Працюємо цілодобово – до повної ліквідації», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 8-10 червня прем’єр-міністра України Арсеній Яценюк перебуває з візитом у США.