Корбан припускає, що Ставицькому можуть виплатити значну компенсацію за згорілу нафтобазу

Таку думку на своїй сторінці в соцмережі висловив колишній заступник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Геннадій Корбан, передає videonews.

«Я не здивуюся, якщо виявиться, що незадовго до пожежі це майно було застраховано або перестраховано на суму, яка може відповідати його ринковій вартості. Якщо мої припущення справдяться, Едуард Ставицький і його компанія в результаті отримає відповідну грошову компенсацію, а держава – згорілу нафтобазу», - припустив Геннадій Корбан.

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Він також натякнув, що пожежа на нафтобазі може насправді бути вигідна з фінансової точки зору її власникам. «Буває так, що ви за певних причин не можете продати майно. То його ніхто не купує, то його хоче відняти владу. Або ж воно нажите не зовсім законним шляхом. Я б акцентував увагу правоохоронців не на причині займання, а на тому, чи застраховано це майно, на яку суму, і в якій страховій компанії. Коли майно горить, важливо подивитися розмір страхових виплат у разі його втрати», - зазначив Корбан.

На його думку, власник компанії «БРСМ-Нафта» міг сам інспірувати пожежу на підприємстві.

«Майно Едуарда Ставицького вважається нажитим не зовсім законним шляхом, а значить, воно підпадає під ті кримінальні справи, які відкрито проти нього в Україні. Рано чи пізно вина Ставицького буде доведена, майно продано, а дохід зарахований до бюджету держави. Схоже, Ставицький не став чекати розв'язки такого сценарію», - натякнув Корбанна можливість підпалу.

Як відомо, під Васильковом сталася велика пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта», яку ЗМІ пов'язують з колишнім міністром енергетики Едуардом Ставицьким.