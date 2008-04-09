Яценюк хоче залучити всі фракції до усунення ”дуалізму у владі”

Верховна Рада України планує на наступному пленарному тижні розглянути питання щодо створення Тимчасової спеціальної комісії з напрацювання змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після поновлення роботи парламенту заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, під час консультацій було ухвалено рішення відкликати проект постанови, який вже існує, і внести на розгляд ВР узгоджений всіма фракціями проект постанови щодо створення ТСК.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що відповідний проект постанови буде розглянутий під час Погоджувальної ради у понеділок, 14 квітня, а пізніше - і в сесійній залі.

Голова Верховної Ради зазначив, що питання про внесення змін до Конституції не повинно ділити політичні сили за кольорами. «Зміни до Конституції – це процес національного єднання, і цей документ повинен дійсно бути зразком документа національної єдності», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Спікер наголосив, що Верховна Рада не може бути усунута від процесу внесення змін до Конституції. «Але повинна відбутися консолідація політичних сил в українському парламенті щодо опрацювання проекту змін до української Конституції», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що цього тижня у Верховній Раді України планується створити Тимчасову спеціальну комісію з розробки змін до Конституції України.

За словами І.КИРИЛЕНКА, БЮТ «хвилює дуалізм у виконавчій гілці влади», який необхідно усунути.

У свою чергу лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що фракція “Наша Україна – Народна самооборона” виступає проти створення Тимчасової спецкомісії Верховної Ради з підготовки змін до Конституції України.

Разом з тим створення у ВР конституційної комісії підтримала раніше фракція Партії регіонів. За словами лідера фракції ПР Віктора ЯНУКОВИЧА, конституційний процес має відбуватися в стінах парламенту, і саме з цим був пов`язаний вихід Партії регіонів із Національної конституційної ради, створеної указом Президента.

«Тому ми ініціюємо розгляд питання про створення конституційної комісії", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.