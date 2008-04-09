Ющенко пропонує ВР звільнити Усенко-Чорну з посади члена ЦВК

Президент України пропонує Верховній Раді звільнити Жанну УСЕНКО-ЧОРНУ з посади члена Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

Н.ШУФРИЧ зауважив, що відповідний проект постанови сьогодні був розданий депутатам.

У тексті подання Президента Ж.УСЕНКО-ЧОРНУ пропонується звільнити у зв’язку із порушенням присяги. Крім того, глава держави посилається на подання голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА, де йдеться про дострокове припинення її повноважень на підставі акту про результати службового розслідування.

В.ШАПОВАЛ вказує, що підставою для проведення службового розслідування щодо Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ є проект постанови ЦВК за її авторством про визнання обраними депутатів Київради, до якого 6 березня 2008 року були висловлені зауваження юридичного управління секретаріату ЦВК щодо відсутності та неналежного оформлення документів.