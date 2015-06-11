Представниця США заявила, що українці борються у двох битвах водночас
Посол США при ООН Саманта Пауер заявила, що важливим завданням для України наразі є не лише відбити агресію РФ, але й провести реформи, і саме на ці два напрямки зорієнтована допомога Америки.
Про це вона повідомила на зустрічі із журналістами в Києві, передає "Радіо Свобода".
«Ви боретеся у двох битвах водночас. З одного боку, ви відбиваєте російську агресію, з другого – намагаєтеся реформувати інституції, які, по суті, були привласнені протягом десятиліть. Ці виклики є невимовними», – зазначила посол США.
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При цьому, як наголосила вона, для США важливо переконатися, що пакет реформ в Україні дає свої результати.
Відповідаючи на запитання про ймовірність надання США зброї Україні, посол Пауер нагадала позицію Вашингтона, яка полягає у тому, що вирішення конфлікту на сході України є дипломатичним, а не військовим.
«США надали величезну кількість оборонної нелетальної допомоги: броньовані «Хамві», радари тощо. Надання безпекової допомоги йде поряд зі значними інвестиціями, які ми робимо в економіку України – зокрема, для боротьби з корупцією», – наголосила Пауер.