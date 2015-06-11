Представниця США заявила, що українці борються у двох битвах водночас

Про це вона повідомила на зустрічі із журналістами в Києві, передає "Радіо Свобода".

«Ви боретеся у двох битвах водночас. З одного боку, ви відбиваєте російську агресію, з другого – намагаєтеся реформувати інституції, які, по суті, були привласнені протягом десятиліть. Ці виклики є невимовними», – зазначила посол США.

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При цьому, як наголосила вона, для США важливо переконатися, що пакет реформ в Україні дає свої результати.

Відповідаючи на запитання про ймовірність надання США зброї Україні, посол Пауер нагадала позицію Вашингтона, яка полягає у тому, що вирішення конфлікту на сході України є дипломатичним, а не військовим.

«США надали величезну кількість оборонної нелетальної допомоги: броньовані «Хамві», радари тощо. Надання безпекової допомоги йде поряд зі значними інвестиціями, які ми робимо в економіку України – зокрема, для боротьби з корупцією», – наголосила Пауер.