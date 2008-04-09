У БЮТ кажуть, що не домовлялися з регіоналами про кулуарну Конституцію

Блок Юлії Тимошенко і Партія Регіонів не домовлялися про внесення змін до Конституції, зокрема й щодо скасування посади Президента України.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат України (фракція БЮТ) Олег ЛЯШКО.

“Інформація про якусь Конституцію, яка б кулуарно створювалася з Партією Регіонів, не відповідає дійсності... Принаймні, мені про це нічого не відомо”, - сказав депутат.

На його думку, такі чутки поширюють з метою розвалити коаліцію.

Також О.ЛЯШКО зазначив, що БЮТ наполягає на створенні Тимчасової спеціальної комісії парламенту щодо напрацювання змін до Конституції, оскільки вважає ухвалення Основного Закону на референдумі без участі парламенту порушенням чинної Конституції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, зокрема, керівник Інституту політичного аналізу і соціального прогнозу, депутат декількох скликань Олександр ВОЛКОВ у інтерв’ю агентству повідомив, що Блок Юлії Тимошенко і Партія Регіонів розглядають можливість скасування посади Президента. При цьому він посилався на власні джерела інформації.