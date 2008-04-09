Експерт: поява „двійника” Черновецького є спробою застосувати брудні політтехнології

Поява „двійника” Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є спробою опонентів нинішнього мера Києва застосувати на виборах "брудні політтехнології", вважає експерт Інституту практичної політики Олександр ЖУГАН.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи повідомлення про те, що територіальної виборчої комісії Києва подав документи що один кандидат на посаду міського голови столиці на прізвище ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, експерт сказав: „Боротьба за посаду Київського мера та за ресурси Києва, як і прогнозувалось, стає досить жорсткою з широким використанням брудних політичних технологій”. „Цей випадок, - додав він, - безперечно, є спробою тиску на діючого міського голову”.

„У низці подібних подій – призначення перевиборів Верховною Радою, блокування Держказначейством муніципальних виплат столичним пенсіонерам. І зараз – висування двійника за старою перевіреною технологією, що розрахована на введення людей в оману”, - наголосив О.ЖУГАН.

„За моєю інформацією, - зауважив експерт, - опоненти діючого мера провели не одне соціологічне дослідження і таки переконались, що рейтинг градоначальника високий, а симпатія електорату стала. Тому жоден технічний кандидат не у змозі відтягнути потрібної кількості голосів, а серед сотні претендентів, які, станом на сьогодні, виявили бажання взяти участь у виборчих перегонах, реальних кандидатів немає. Саме це і змушує опонентів міського голови вигадувати різні трюки та застосовувати брудні політичні технології. І судячи з того, що до виборів залишилося ще багато часу – це тільки початок”