Ляшко думає, що Добкін і Кернес отримають чорну мітку завтра

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності Харківської міської влади, народний депутат України Олег ЛЯШКО (БЮТ) не виключає, що проект постанови щодо проведення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради буде ухвалено у ВР завтра, 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

О.ЛЯШКО висловив сподівання, що попри спротив Партії регіонів, в найближчий час, а можливо, навіть завтра, ця постанова набере чинності. “Обидва КИРИЛЕНКИ (лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та лідер НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО - УНІАН) і Арсеній ЯЦЕНЮК погоджуються з необхідністю ухвалення цієї постанови”, - підкреслив О.ЛЯШКО. Водночас він зауважив, що опоненти – Партія регіонів – роблять все можливе, аби завадити цьому: “це робиться шляхом підкупу, погроз на адресу народних депутатів...”.

В ході прес-конференції О.ЛЯШКО зачитав інформацію ТСК, яку планував оголосити з парламентської трибуни вчора, 8 квітня. Він поінформував, що до комісії продовжують надходити повідомлення від правоохоронних органів Харківщини, від КРУ, мешканців міста про численні порушення влади Харкова, в тому числі щодо рішень по розподілу землі. Серед іншого О.ЛЯШКО повідомив, що правоохоронними органами було встановлено факт виділення 300 тис. квадратних метрів землі Харківською міською радою на “підставні фірми – одноденки”. Також голова ТСК заявив про численні кримінальні справи та протести прокуратури міста, пов’язані з діяльністю харківської влади.

О.ЛЯШКО зауважив, що робота комісії продовжуватиметься, і на наступному тижні він планує провести прийом громадян в Харкові.

Вже зібрані факти комісія передала до Генеральної прокуратури, МВС, СБУ “для прийняття рішень відповідно до закону”.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня за включення до порядку денного інформації комісії та постанови про дострокові вибори в Харкові проголосували лише 212 народних депутатів з 447, зареєстрованих у сесійній залі.