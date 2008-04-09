Луценко думає, що БЮТ і Блок Кличка домовляться, хто буде мером Києва

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО закликає Блок Юлії Тимошенко і Блок Віталія Кличка знайти спільну мову щодо кандидата на посаду мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО закликав лідерів цих політичних сил “зустрітися і поєднати сили” у визначенні цієї кандидатури.

"Я думаю, що можна знайти спільну мову – хто буде міським головою”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що він готовий виступити ініціатором і модератором такої зустрічі.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що політична відповідальність за те, хто буде наступним мером Києва, лежить на БЮТ і Блоці Кличка.