Тимошенко неофіційно відреагувала на заяву Путіна

Жорсткі висловлювання керівництва Росії на адресу України стали реакцією на рівень захисту країною своїх національних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів, коментуючи поширену в ЗМІ інформацію про те, що чинний президент Росії Володимир ПУТІН назвав Україну «не державою».

«Якщо ця фраза пролунала, то це є свідченням найбільшого роздратування від того, що Україна почала відстоювати свої національні інтереси, захищати свою незалежність і вибудовувати свою власну стратегію», - сказала Ю.Тимошенко.

Прем`єр-міністр також вважає, що такі жорсткі заяви свідчать і про те, що Україна стає сильнішою і могутнішою державою, яка відіграє свою роль у геополітичних процесах.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її оцінка висловлювань В.ПУТІНА не є офіційною заявою. «Це моє ставлення поки що лише до наявних чуток», - пояснила вона.

Як повідомлялося, за даними газети “КоммерсантЪ”, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня в Бухаресті В.ПУТІН у розмові з Президентом США Джорджем БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що у разі вступу до НАТО Україна може втратити цілісність.

Як пише “Українська правда”, російська газета повідомила, що під час зустрічі в Сочі В.ПУТІН нібито сказав Дж.БУШУ: “Ти ж розумієш, Джордже, що Україна – це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій - це Східна Європа, а частина – і значна – дарована нами!".

Разом з тим, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ в інтерв`ю російському радіо "Эхо Москвы" підтвердив інформацію про те, що В.ПУТІН говорив з американським президентом Дж.БУШЕМ про територію України.

"Президент ПУТІН і в Бухаресті, і на зустрічі в Сочі з БУШЕМ нагадав, як формувалася нинішня Україна в її сьогоднішніх межах", - сказав С.ЛАВРОВ, відповідаючи на питання, чи говорив В.ПУТІН про те, що, мовляв, "Україна – це не держава".

"Він (В.ПУТІН) нагадав про те, наскільки суперечливі настрої в українському суспільстві щодо членства в НАТО. Нагадав про те, наскільки складно відбуваються процеси демократичного розвитку України. Вони, як і раніше, шукають модель – президентська республіка чи парламентсько-президентська. Наскільки сильні протидії між заходом і східним, і південним регіонами", - сказав С.ЛАВРОВ.