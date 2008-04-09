У БЮТ сумніваються, що Яценюк - спікер всього парламенту

Народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО не виключає, що вже завтра будуть спроби внести на розгляд Верховної Ради питання про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії Жанни УСЕНКО-ЧОРНОЇ.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами В.ПИСАРЕНКА, сьогодні відбудеться засідання Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, під час якого планується розглянути відповідне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА. “Я не виключає, що ми побачимо рішення не на користь УСЕНКО-ЧОРНОЇ”, - сказав народний депутат.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що ініціювання відставки з посади члена ЦВК Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ є продовженням “процесу знищення” Секретаріатом Президента таких значущих державних органів, як Конституційний Суд, ЦВК та Вища рада юстиції. Крім того, наголосив він, “голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ за підтримки Секретаріату Президента намагається позбутися недогідливих членів ЦВК”.

В.ПИСАРЕНКО прогнозує, що завтра може бути змінений порядок денний і буде внесено на розгляд ВР подання про звільнення Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ. При цьому він нагадав, що розгляд решти кадрових питань вже декілька разів відкладається. “В БЮТ виникають сумніви, що Арсеній ЯЦЕНЮК на сьогодні виконує функції спікера усього парламенту”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Президент України пропонує Верховній Раді звільнити Ж.УСЕНКО-ЧОРНУ з посади члена ЦВК. Відповідний проект документу сьогодні, 9 квітня, було роздано депутатам.

У тексті подання Президента Ж.УСЕНКО-ЧОРНУ пропонується звільнити у зв`язку з порушенням присяги. Крім того, глава держави посилається на подання голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА, в якому йдеться про дострокове припинення її повноважень на підставі акту про результати службового розслідування.

В.ШАПОВАЛ зазначає, що підставою для проведення службового розслідування щодо Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ є проект постанови ЦВК за її авторством про визнання обраними депутатів Київради, до якого юридичне управління Секретаріату ЦВК 6 березня 2008 року висловило зауваження щодо відсутності і неналежного оформлення документів.

Разом з тим А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні, що ВР на цьому пленарному тижні не розглядатиме подання Президента України про звільнення Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ.

За його словами, це питання буде розглядатися в порядку черговості і відповідно до регламенту. «Але на цьому тижні це не відбудеться», - сказав спікер.