Єхануров каже, що інфляція вже з`їла мільярд, який йому обіцяли

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що цьогорічний рівень фінансування української армії фактично залишається на рівні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав українським журналістам під час свого візиту до Польщі.

На запитання, чи буде збільшено фінансування української армії в бюджеті цього року, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: «Обіцяють, що будуть (зміни до бюджету-2008 – УНІАН)». При цьому він додав, що ці зміни передбачають збільшення фінансування менше, ніж на мільярд гривень. За словами міністра, ці кошти планується спрямувати на покращення харчування військовослужбовців та на інші потреби.

Він також додав, що це рішення має бути ухвалене Верховною Радою.

Разом з тим, за словами міністра, фактично на сьогоднішній день інфляція вже знищила той мільярд гривень, який було додано порівняно з минулим роком, тобто «поки що мова йде про фінансування на рівні минулого року».

Міністр зазначив, що хотів би, аби все-таки ситуація стабілізувалась. Він нагадав, що відповідно до рішення Президента, Міністерство оборони закликало уряд збільшити фінансування армії цього року на 7,5 млрд. грн.

Однак Міністерство фінансів заявило, що виділені поки що 900 млн. грн. є першим кроком.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2008 рік для Міноборони передбачено 9,422 млрд. грн.

4 березня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про заходи щодо забезпечення розвитку ЗСУ, яким передбачено збільшити у держбюджеті додаткові видатки Міністерству оборони в обсязі 7,5 млрд. грн.