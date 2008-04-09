Тимошенко обіцяє захистити Усенко-Чорну, Ставнійчук погрожує розколом коаліції

Заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента у Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК не виключає, що голосування у Верховній Раді за звільнення члена ЦВК Жанни УСЕНКО-ЧОРНОЇ стане черговою ілюстрацією ситуативних союзів БЮТ з позакоаліційними силами, що знову поставить питання про цілісність коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що подання глави держави до Верховної Ради про звільнення з посади члена ЦВК Жанни УСЕНКО-ЧОРНОЇ підготовлено на основі аргументованих підстав і має абсолютне юридичне обґрунтування.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, пропозицію про припинення повноважень Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ слід розглядати виключно в правовій і процедурній площині, без політичних домішок і різного роду спекуляцій.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що голова Центрвиборчкому видав розпорядження про проведення службового розслідування діяльності Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, є акт про його результати. Висновки за підсумками цього розслідування, серед інших підстав, стали причиною подання голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА про звільнення Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ з посади, додала заступник глави Секретаріату.

М.СТАВНІЙЧУК також відзначила, що кампанія на захист Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, розгорнута Блоком Юлії Тимошенко за участю народних депутатів від БЮТ і самого прем`єр-міністра, має виразний партійний підтекст і пояснюється корпоративними мотивами. Адже серед порушень, яких припустила у своїй роботі член ЦВК, є питання зі сфери політичних інтересів БЮТ, дуже чутливих для цього блоку, сказала М.СТАВНІЙЧУК. «Німба над Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЮ немає, цьому є всі необхідні докази. Абсурдно і прикро, що політична сила, яка заявляла про цілковиту підтримку гасла «закон один для всіх», стала на захист людини, яка порушувала законодавство. Удвічі прикро, що суспільство дезінформує особисто керівник уряду», - сказала заступник глави Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, Президент України пропонує Верховній Раді звільнити Ж.УСЕНКО-ЧОРНУ з посади члена ЦВК. Відповідний проект документу сьогодні, 9 квітня, було роздано депутатам. У тексті подання Президента Ж.УСЕНКО-ЧОРНУ пропонується звільнити у зв`язку з порушенням присяги. Крім того, глава держави посилається на подання голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА, в якому йдеться про дострокове припинення її повноважень на підставі акту про результати службового розслідування.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ не допустить звільнення Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ.

«На жаль, звільняють тих, хто запобігає корупції, а ті, хто підтримують корупцію, на жаль, є бажаними в державних органах влади. Наша політична сила і наша фракція в парламенті не дозволить здійснити цей акт несправедливості і звільнити людину, яка стояла на позиціях закону і справедливості», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що з членами Центральної виборчої комісії не можна розправлятися за позицію, яка відповідає закону. «Мені здається, це не личить главі держави», - додала вона.