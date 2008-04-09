Катеринчук звинувачує Регіони у намаганні зіштовхнути його з Кличком

Претендент на посаду Київського міського голови, лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК звинувачує Партію регіонів у намаганні “зіштовхнути” його з Віталієм КЛИЧКОМ і в такий спосіб підтримати нинішнього столичного голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.КАТЕРИНЧУКА.

Як зазначає М.КАТЕРИНЧУК, “з початком столичної виборчої кампанії та, зокрема, після моїх публічних заяв про наміри балотуватися на посаду мера столиці в засобах масової інформації дедалі частіше з‘являються публікації відверто компрометуючого характеру щодо моєї ініціативи”. “Ключовою думкою таких роздумів невідомих журналістів є нібито моє бажання відтягнути голоси КЛИЧКА заради перемоги ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на дострокових виборах мера Києва”, - додав він.

При цьому М.КАТЕРИНЧУК звертає увагу, що “подібні витвори вільних митців розміщені в переважній більшості на інформаційних ресурсах, котрі фінансуються, як кажуть, з джерел, наближених до Партії регіонів”. На його думку, саме в такий спосіб представники Партії регіонів діють в тандемі з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та намагаються забезпечити йому черговий термін перебування на посаді голови Києва.

Як підкреслив М.КАТЕРИНЧУК, “всі підібрані, нібито мої, цитати, котрі використовуються журналістами для створення імітації протистояння з Віталієм КЛИЧКОМ, є цілком і повністю надуманими”. За його словами, “я й сьогодні закликаю його до об‘єднання наших зусиль на столичних виборах заради однієї єдиної мети - усунення від влади корумпованої команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та втілення в життя справжніх європейських реформ у столиці України”.