Процедуру "провокації хабара" потрібно застосовувати до всіх чиновників, включаючи суддів - Сакварелідзе
Процедуру "провокації хабара" для боротьби із корупією потрібно застосовувати до всіх чиновників, включаючи суддів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе.
“Такі механізми повинні проводитись по всіх напрямках і всіх корупційних справах. Не має значення, чи це суддя, чи прокурор, чи депутат або олігарх. І всі слідчі органи, що мають повноваження, повинні цим займатися, коли мова йде про хабар”, - сказав Сакварелідзе.
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Як повідомлялося, президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді 4 червня заявив, що в Україні можуть ухвалити закон про провокацію хабара.
"Я все більше замислююся про провокацію хабара. Це коли спеціально мотивовані люди перевіряють чиновника на схильність брати (хабар)", - сказав він.
Порошенко визнав, що цей «інструмент багато ким вважається суперечливим, але він однозначно посилить тиск на корупціонерів: сам факт того, що люди знають, що хабар може бути спровокованим, в декого забере бажання ризикувати».