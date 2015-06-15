Процедуру "провокації хабара" потрібно застосовувати до всіх чиновників, включаючи суддів - Сакварелідзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе.

“Такі механізми повинні проводитись по всіх напрямках і всіх корупційних справах. Не має значення, чи це суддя, чи прокурор, чи депутат або олігарх. І всі слідчі органи, що мають повноваження, повинні цим займатися, коли мова йде про хабар”, - сказав Сакварелідзе.

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Як повідомлялося, президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді 4 червня заявив, що в Україні можуть ухвалити закон про провокацію хабара.

"Я все більше замислююся про провокацію хабара. Це коли спеціально мотивовані люди перевіряють чиновника на схильність брати (хабар)", - сказав він.

Порошенко визнав, що цей «інструмент багато ким вважається суперечливим, але він однозначно посилить тиск на корупціонерів: сам факт того, що люди знають, що хабар може бути спровокованим, в декого забере бажання ризикувати».