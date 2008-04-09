Київська ТВК зареєструвала перших двох кандидатів на посаду мера

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала перших двох кандидатів на посаду мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Київської міської ТВК.

Зокрема, комісія зареєструвала режисера Єгор БЕНКЕНДОРФА, який балотується як самовисуванець, та лідера зеленої екологічної партії України «Райдуга» Михайла ГУЦОЛА, якого висунуло Київське міське відділення партії.

Як повідомляв УНІАН, офіційна кампанія з виборів Київського міського голови та депутатів Київради розпочалася 26 березня 2008 року.

Висунення кандидатів у мери та до Київради почалося з 26 березня і закінчиться 15 квітня.

Самі вибори відбуватимуться 25 травня.

Станом на ранок 9 квітня про своє бажання взяти участь у виборах Київського міського голови заявили вже понад 110 претендентів.