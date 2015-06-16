У Мінську розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи по Донбасу з бойовиками

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

«У Мінську розпочалася зустріч учасників Тристоронньої контактної групи із запрошенням представників т. зв. «ДНР» і «ЛНР», - повідомила прес-секретар Кучми.

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За її інформацією, на засіданні буде заслухано доповіді координаторів від ОБСЄ підгруп з питань безпеки, а також з гуманітарних та політичних питань.

У Мінську розпочалася зустріч учасників Тристоронньої контактної групи із запрошенням представників т. зв. "ДНР" і "ЛНР".... Posted by Dariia Olifer on 16 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську проходили зустрічі робочих підгруп з політичних і гуманітарних питань, а також питань безпеки.

Україну в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі представляють Володимир Горбулін, Євген Марчук, Ірина Геращенко й Ігор Веремій.