Українці знову обрали б Порошенка президентом, Тимошенко - на другому місці - опитування

Про це свідчать дані червневого опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає ТСН.

При цьому лідирує Блок Петра Порошенка "Солідарність", його підтримали б 16% опитаних з тих, хто має намір голосувати. За об'єднання "Самопоміч", "Опозиційний блок" та "Батьківщину" проголосували б близько 10% респондентів. Близько 6% підтримують Радикальну партію та "Громадянську позицію", близько 5% – Правий Сектор, близько 4% – "Свободу", близько 3% – "Народний Фронт" та КПУ. Майже 7% віддали б свій голос за інші партії.

Варто зазначити, що на Заході країни лідером електоральних симпатій є "Самопоміч", у Центрі - БПП "Солідарність", на Півдні та Сході країни - Опозиційний блок. Окрім того, на Півдні країни майже 50% опитаних або не мають намірів голосувати або не визначилися з вибором, на Сході таких 60%.

Крім того, чоловіки більше підтримують "Свободу", Правий Сектор та "Народний Фронт". Жінки більше симпатизують Радикальній партії, КПУ, "Самопомочі", БПП "Солідарність". Найбільша частка жінок в електораті "Батьківщини".

Повідомляється, що виборці з меншими доходами більш прихильні до КПУ, "Батьківщини", Радикальної Партії та Опозиційного Блоку. Виборці із середніми доходами обирають "Народний Фронт", "Громадянську позицію" та БПП "Солідарність". Натомість "Самопоміч", "Свободу", Правий Сектор підтримують люди з більш вищими доходами.

Респонденти з вищою та середньою спеціальною освітою складають основну частку симпатиків "Самопомочі", Правого Сектору, "Народного Фронту".

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Якби вибори президента відбувались наступної неділі, то чверть респондентів, які мають намір голосувати, віддали б свій голос за Петра Порошенка, 10% – за Юлію Тимошенко, 7% – Андрія Садового. За Анатолія Гриценка та Юрія Бойка проголосували б по 6%, за Олега Ляшка – 5%, Дмитра Яроша – 4%. Приблизно по 2% проголосували б за Олега Тягнибока, Сергія Тігіпка та Арсенія Яценюка. За інших кандидатів проголосував би кожен десятий, а кожен п'ятий – не визначився.

Дані групи "Рейтинг"

У регіональному розподілі Порошенко залишається лідером симпатій в усіх регіонах країни, другою на Заході і в Центрі йде лідер "Батьківщини" Тимошенко, а на Півдні і Сході – кандидат від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко. Чим далі від Заходу, де лідерство Порошенка є відчутним, тим меншою є різниця між першим і другим місцем президентського рейтингу.

Опитування провели з 3 по 13 червня серед населення, старшого за 18 років. Опитали 2 тис. респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка складає не більше 2,4%.