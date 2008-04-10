Перша п`ятірка БЮТ на виборах у Київраду

БЮТ сформував виборчий список для участі в дострокових виборах Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на конференції міської організації БЮТ, яка проходила за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, до першої п`ятірки увійшли Ю.ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, народний депутат Микола ТОМЕНКО, Олександр ЗІНЧЕНКО, актор Анатолій ХОСТІКОЄВ.

Делегати міжпартійної конференції затвердили список у складі 120 кандидатів у депутати, зокрема 96 – від Всеукраїнської партії «Батьківщина», 12 – від Української соціал-демократичної партії, 12 – від партії «Реформи і порядок».