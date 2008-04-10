Перша п`ятірка БЮТ на виборах у Київраду
16:15, 10 квітня 2008Політика
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Четвертий - Зінченко
|Олександр ЗІНЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на конференції міської організації БЮТ, яка проходила за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Зокрема, до першої п`ятірки увійшли Ю.ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, народний депутат Микола ТОМЕНКО, Олександр ЗІНЧЕНКО, актор Анатолій ХОСТІКОЄВ.
Делегати міжпартійної конференції затвердили список у складі 120 кандидатів у депутати, зокрема 96 – від Всеукраїнської партії «Батьківщина», 12 – від Української соціал-демократичної партії, 12 – від партії «Реформи і порядок».
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