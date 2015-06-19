Голова КС: депутатів зможуть притягати до кримінальної відповідальності на загальних підставах

Про це заявив журналістам голова Конституційного Суду (КС) Юрій Баулін, коментуючи оприлюднене сьогодні рішення про внесення змін до Конституції в частині недоторканності народних депутатів і суддів.

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"Сьогодні народний депутат може бути притягнутий до відповідальності, заарештований або затриманий не може бути без згоди ВР. Це положення виключається. Все. Загальний порядок передбачений Кримінально-процесуальним кодексом", - сказав Юрій Баулін.

Разом з тим, коментуючи рішення КС в частині суддівської недоторканності, Юрій Баулін звернув увагу, що якщо дані зміни до Конституції стануть чинними, то згоду на арешт або затримання судді буде давати не Верховна Рада, як тепер, а Вища рада юстиції: "В разі кримінального провадження відносно судді, згоду на вжиття запобіжного заходу - тримання під вартою - буде давати Вища рада юстиції".

Разом з тим Юрій Баулін зазначив, що у своєму рішенні КС рекомендував Раді звернути увагу на такі поняття як порушення присяги суддею та на те, що обмеження свободи це не лише взяття під варту, а і домашній арешт.

"Наші застереження стосуються щодо можливості обмеження свободи та права вільного пересування. Мова (у законопроекті - УНІАН) йде про взяття під варту, але ще є адміністративний арешт, домашній арешт. І це теж обмеження свободи. А в законопроекті про це нічого не сказано. Суд звертає увагу Верховної Ради на це", - сказав Юрій Баулін.

Також в іншому застереженні КС говорить про те, що поняття порушення присяги є занадто загальним: "мова йде про те, що порушення присяги це поняття розпливчате, не визначене. І Венеціанська комісія і Європейський суд з прав людини неодноразово звертали увагу, що треба знайти іншу підставу (притягнення судді до відповідальності - УНІАН), наприклад, вчинення суддею дій не сумісних з посадою судді".